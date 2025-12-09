脳出血で療養中の清原翔32歳、笑顔眩しい近影が「カッコよすぎる」 「メンズノンノ」1・2月合併号に登場！
昨年5月23日にインスタグラムにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」（集英社）の公式インスタグラムに登場。近影が披露されると、ファンから反響が集まった。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にインスタグラムで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、昨年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、今年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回は「2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！ そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」とつづられ、眩しい笑顔を浮かべる清原の姿が投稿された。ファンからは「カッコよすぎる」「素敵！」などのコメントが多数集まっている。
引用：「清原翔」インスタグラム（＠mrkiyotan）、「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」公式インスタグラム（＠mensnonnojp）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
今回は「2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！ そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」とつづられ、眩しい笑顔を浮かべる清原の姿が投稿された。ファンからは「カッコよすぎる」「素敵！」などのコメントが多数集まっている。
引用：「清原翔」インスタグラム（＠mrkiyotan）、「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」公式インスタグラム（＠mensnonnojp）