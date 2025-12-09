元アイドル美女、イケメンに“密着スパデート”仕掛けるも…撃沈し号泣「恋愛難しい」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の第5話が7日に放送された。
【写真】元アイドル美女、意中の相手と密着スパデート！
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3人が出演する。
第5話にて、元アイドルで現在インフルエンサーとして活躍するアイラはエステティシャンのダイシロウとカフェデートを楽しんだり、プリクラを撮ったりと急接近。そんな中アイラは、8歳年上のダイシロウと釣り合うように大人っぽいデートを…と、スパにダイシロウを誘うが、あまりの色っぽい空気に「人生で初めて、背伸びしすぎたかも」「今まで妹感めっちゃ強いねって言われてたから…」と困惑した様子。そんなアイラを見たダイシロウも「大人ぶってみたの？」とほほ笑む。続いてアイラは「この際だから正直に言ってほしい、アイラのことはどう思う？」とグイグイ質問。するとダイシロウは「妹感じゃないけど…年齢の離れた女性って感じがする。恋愛対象とかではない」とストレートに告げ、アイラは撃沈。
その後、家に戻ったアイラは、タカマサにデートについて報告し、「（ダイシロウに）サヤカとレイナの2人かなって言われた」「スパの雰囲気も大人っぽすぎて私には全然合わなくて失敗しちゃった…恋愛難しい」と号泣。そんなアイラをタカマサは優しく励ましていた。
『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて毎週日曜日21時。
