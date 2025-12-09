頑張ってる感なくてイイ♡【40・50代】が参考にしたい「若見えヘア」って？

自然体で若々しく見えるヘアスタイルは、40・50代の大人女性の強い味方になってくれそう。今回ご紹介するのは、今のトレンドをさりげなく取り入れた「若見えヘア」。頑張りすぎないのに旬を感じさせるヘアスタイルなので、日常にもなじみやすく、毎日のおしゃれを楽しくしてくれそう。ぜひこちらを参考に、新しいヘアスタイルに挑戦してみてください。

軽やかに弾むレイヤーカット

弾むような毛流れのレイヤーカットに、透明感のあるカラーを組み合わせたヘアスタイル。軽やかな雰囲気が若々しい印象を与えてくれそうです。程よく重さを残していることで、カジュアルになりすぎずきれいめなコーディネートにもマッチしそう。

トレンド感たっぷりなネオウルフ

こちらは、すっきりとした襟足が今っぽいネオウルフ。ウルフカットをナチュラルに仕上げたネオウルフは、やりすぎ感がなく大人っぽい雰囲気です。ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメントしています。

自然な外ハネのまとまるボブ

こちらのボブは、首元の自然な外ハネがおしゃれ。レイヤーカットによってトレンド感のあるシルエットに仕上がっています。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメント。年齢による髪のパサつきや、広がりが気になる人も検討してみて。

立体的で華やかなくびれヘア

ゆるやかなウェーブが上品なレイヤーヘア。自然なボリュームが生まれることで、華やかさや若々しさを演出できそうです。ヘアスタイリストの@tomomi__hairさんによると、「正面から見るとくびれっぽくなってます」とのこと。トレンド感を取り入れた上品なヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@tomomi__hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri