広島からドラフト３位指名を受けた近大・勝田成（かつだ・なる）内野手が９日、東広島市の近大広島キャンパスで開催された「プレファンミーティング」に参加し、職員や在校生らと交流した。広島の方言や地名クイズでは、６問全問正解。この日が人生初の広島だった。「（広島出身の）後輩が近大にもいて何問か分かっていたけど、今日は直感がさえていた。その勢いのまま、シーズンを迎えたいなと思います」と、笑みを浮かべた。

走攻守３拍子そろう大学日本代表の二塁手で身長１６３センチはセ、パ１２球団で最小兵。新井監督が、５月のリーグ戦を生観戦して「目で追いかけてしまう選手」と野球脳の高さにひかれた逸材でもある。３位指名ながら、１年目からひとケタ背番号「０」を与えられた。「自分としてはビックリが非常に強い。（今季で現役引退の）上本（崇司）さんが付けていた番号。いい結果で上本さんの後を継げるように。ひとケタに込められた思い（期待）もしっかり感じながらやっていきたい」と、背筋を伸ばした。

来春キャンプは他の大卒ルーキーらとともに１軍スタートが内定しており、最初の目標は「開幕１軍」。今春、秋のリーグ戦は無失策。プロでも失策ゼロ、さらに「けがをしてしまうと人生が無駄になることもある」と、故障ゼロにもこだわる。「（１年目の目標）１００安打もゼロが２つ並んでいる」と、背番号０にふさわしい活躍を目指す。