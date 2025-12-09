◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場、芝１２００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走（１４日、シャティン競馬場）に出走するカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が９日、現地で追い切りを行った。現地で取材するフリーライターの土屋真光氏がリポートした。

カーインライジングは、１０月にオーストラリアでジエベレストを制覇。その１か月後には、地元でジョッキークラブスプリントに出走し、盤石の走りで１着となった。

強行軍の意図をＤ・ヘイズ調教師は「シドニーでは何もかもがうまくいきました。カイバ食いも減るどころか、帰国してもむしろよくて、これは太目残りにならないように、１回使ったほうがいいな、と思っての出走でした。レースに勝る調教はないですからね」と説明した。

先週水曜日には芝コースで追い切りを消化。そしてこの日はオールウェザーで最終追い切りを行った。「レースも使っていますし、先週芝でやったので、ハードな調教は不要です。動きは文句のつけようがないですよ」。追い切りに騎乗したパートンもうなずく。そして「この状態を維持できれば不安はありませんよ」と力強く言い切った。