俳優ブラッドリー・クーパー（50）が、若々しさが感じられる新スタイルでジジ・ハディッド（30）とデートしている姿をキャッチされた。2023年10月ごろから交際中の2人が、ニューヨークにあるハディットの自宅近くで目撃された際、クーパーは毛先をダークブロンドにした短髪姿で若々しい装いを見せた。



【写真】ぶちゅ～！ジジのバースデーパーティーに参加したクーパー

すっかり寒くなったニューヨークでの外出に合わせ、クーパーはデニムのボアジャケット、フランネルシャツ、グレーのパンツ、ライトブラウンのマフラーにブラウンのスエードシューズというコーデ。一方のハディットは、ダークデニムのジーンズ、グリーンのジャケットに黒のマフラー、黒のフラットシューズを合わせていた。



クーパーは元パートナーのイリーナ・シェイクとの間に8歳の娘、ハディットは元パートナーのゼイン・マリクとの間に5歳の娘がおり、2人は子供たちが出席していたある子供のバースデーパーティーで知り合ったと言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）