2025年の様々な山形県内ニュースを振り返るシリーズを8回の予定でお送りします。題して「やまがた2025」1回目は「クマ被害」です。人身被害や目撃情報が過去最多となった異常事態に注目します。



クマによる人的な被害も続発。自治体の判断で市街地での猟銃の使用が可能となる「緊急銃猟」が新たに導入され、クマとの向き合い方が問われる年となりました。2月、新庄市の市街地に1頭のクマが出没。最上公園など市内中心部を動き回り、現場は騒然としました。住民「2階の窓から見えた。走っていくのが見えて怖い」新庄市の2日後、酒田市の市街地でもクマが出没。35時間にわたって倉庫に居座り逃走しました。さらにその3日後、鶴岡市の山で70代の男性がクマに襲われ、県内初となる冬の時期の人身被害が発生しました。岩手大学農学部 山内貴義准教授「冬眠しないでうろちょろしていた可能性もあるそういった冬眠しない個体が市街地をうろつくのはかなり異常な状態」専門家が「異常」と表現した真冬のクマ騒動。しかしこれは「異常事態」の序章に過ぎませんでした。夏が近づくにつれて市街地でのクマの目撃が再び増加します。中川悠アナウンサー「いたいたいた！結構おっきい。いま草むらから完全に体が見えましたね。ゆっくり歩いていくクマの姿が見られる」6月下旬にクマが現れたのは山形空港の滑走路周辺。中川アナ「クマがフェンス付近まで近づいてきました。登るかも！いまフェンスを乗り越えようとしました」空港の敷地内をクマが走り回り、滑走路が閉鎖される事態に。人的被害はありませんでしたが、クマの捕獲には至りませんでした。ことしの県内で、クマの目撃件数は11月までに2698件。去年1年間のおよそ7倍、これまで最も多かった2020年の3倍以上で過去最多を更新しました。背景には、クマのエサとなるブナの実が大凶作であること、そして、クマの生態の変化が浮かび上がっています。岩手大学農学部 山内貴義 准教授「若い個体を中心に人馴れして里に行けばおいしいものがあると学習している個体がいると被害が甚大化してくる」季節が進むにつれ、その予想は現実味を帯びていきました。クマ被害の男性「体の方にだいぶ傷がある。頭にも。背中にも。どうしようもなかった。避けようがなかった。向かってきたらどんと押された」8月の夜、戸沢村古口では夏祭りから帰宅していた65歳の男性がクマに襲われました。クマ被害の男性「1.5メートルくらいですかね。目の前に来てから初めてクマだと気づいた。顔をやられたのは覚えている。追い払おうとしたと思うが腕をかじられた」今年、クマによる人的被害は11月までに13件に上り、目撃件数と同様に過去最多となっています。民宿の支配人「ミツバチの巣がここにあった。それが欲しくてクマが来たと思う」人間以外への被害も顕著になっていきました。8月下旬、米沢市の民宿の外壁がクマによって壊される被害が発生。その後も各地で、スイカやシャインマスカット、さらに住宅敷地内のカキの実などをクマが食い漁った形跡が確認されました。日を追うごとに拡大を続けるクマ被害。市街地での猟銃の発砲を市町村長の判断で許可できる「緊急銃猟」が9月から可能になりました。そして9月20日、鶴岡市は中心市街地に出没したクマに対し、全国で初めて「緊急銃猟」を判断しました。皆川治鶴岡市長（当時）「緊急銃猟の判断を現場にいる職員に委任をしていくことが今回の事案を考えてみると必要だろう」記者リポート「南陽市の赤湯小学校です。ガラスが至る所に散らばっていて衝撃の強さを物語っています」10月下旬、南陽市の赤湯小学校にクマが出没し、玄関のガラス戸を破壊。その3日後には学校付近をパトロールをしていた南陽市の50代の男性職員がクマに襲われ、全治3か月の大けがをしました。米沢市の滑川温泉の旅館にクマが出没し、1階部分に居座りました。建物内にいた旅館の経営者家族は避難し、米沢市は「緊急銃猟」を判断しました。記者リポート「時刻は午後0時半です。旅館の中に居座り駆除されたクマが運びこまれてきます」県内で初めて「緊急銃猟」によってクマが駆除されました。米沢市市民環境部 遠藤直樹部長「クマが建物の中にいて危ない状況だった。安全を確保した上で入って行けたので正当な判断だった」12月、通常であればクマは冬眠の時期を迎え、目撃数も減少します。しかし…。岩手大学農学部 山内貴義准教授「人なれしている個体、人の家に入ったりする個体は本当は12月中旬になると冬眠するが、それ以降も出没する可能性はある。ちょっと考えられないくらい住宅街や街中に出てくる可能性はある」人間の生活圏に徐々に近づいている〝クマの生態〟にどう向き合っていくのかー。今年、異常事態を目の当たりにした私たちに突きつけられた喫緊の課題です。