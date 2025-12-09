8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し太平洋沿岸の広い範囲で津波を観測しました。



（青森･八戸警察署）

「揺れています 揺れています。大きく揺れています」



8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が発生し青森県の八戸市で震度6強を観測しました。



北海道から近畿地方にかけての広い範囲で震度6弱から震度1を観測、県内は最大で震度2を観測しました。



地震の規模を示すマグニチュードは7.5震源の深さは54キロと推定されまています。





午前1時半ごろ。最大震度、6強を観測した青森･八戸市。市内のバーは、置いてあった酒の瓶が床に散乱していました。（バーの店員）「今回すごかったので揺れが建物全体が動いている感じで怖かったですね。東日本以来ないかもしれません」（宮城･気仙沼市 同報無線･8日午後11時50分ごろ）「沿岸に津波注意報、発表津波の危険がありますので海岸には近づかないで下さい」気象庁は、この地震で、北海道、青森県、岩手県の太平洋沿岸に一時、「津波警報」を発表。岩手県の久慈港で70センチの津波を観測するなど、広い範囲で津波が観測されました。住民は高台や避難所へ避難し不安な夜を過ごしました。（八戸市民）「揺れましたね、かなり強烈でしたね。びっくりしましたね」（八戸市民）「警報になりましたからね。地震が多いですからね、今、津波が来なければいい」（宮城･気仙沼市 避難してきた住民）「あわてて来たんです、今できれば、これ以上、津波上がってもらいたくないなと思って。心配なんですよ、 落ち着かないし」被害の状況も徐々に明らかに。青森県東北町では、陥没した国道に軽乗用車が転落し乗っていた50代の男性が軽いけがをしました。青森市では、地震の直後「ストーブが倒れた」と通報があり、住宅1棟と軽トラックを全焼。この火事で65歳の男性がやけどをしました。一夜明け、青森県八戸市の神社では…。（記者）「こちら、大きな石灯ろうが倒れてしまっています」大きな揺れにより境内の石灯ろうなどが倒れていました。消防などによりますと、青森県では、少なくとも22人がけがをしたとみられていますが、いずれも命に別条はないということです。また、最大震度5強の地震を観測した北海道では、少なくとも9人のけが人が出ました。日高町では避難中の73歳の女性が凍結路面で転倒し、左腕を骨折する重傷を負いました。（アナウンサー）「様似町内の飲食店です。大きなオレンジ色の破片が散乱しています。2階建ての2階部分から崩れてしまったようです」震度5弱を観測した北海道･様似町の商店では、商品の後片付けに追われていました。（店の人）「何回か大きな地震に遭っていますが（今回）瓶の物が割れなかったのは不幸中の幸いでした」この地震にともない、内閣府と気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。（内閣府 森久保 司 参事官）「すぐ逃げられる態勢の維持などを1週間はお願いしたい」この情報は、大規模な地震が起きる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。この情報の対象となるのは、北海道から千葉県までの7道県182の市町村です。国は事前の避難は求めませんが、今後1週間は、地震や津波が発生した場合に、すぐに避難できる態勢をとり、備えを見直すよう呼びかけています。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）ここからは常葉大学副学長で津波工学が専門の阿部郁男教授に、昨夜の地震について解説していただきます。よろしくお願いします。（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）よろしくお願いいたします。（徳増 ないる キャスター）まずは、昨夜の地震についてみていきます。震源は、青森県東方沖。マグニチュードは7.5、青森県八戸市で最大震度6強を観測しました。阿部教授は昨夜、地震の一報を聞いてどう思いましたか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）はい、実は、この場所というのは、マグニチュード7クラスの地震がたびたび起こる場所です。こちらは、古くは江戸時代から、あるいはここにちょうど東日本大震災の余震で起きたものもございますが、このエリアで起きたマグニチュード7を超える大規模な地震の起きた震源の場所になります。こういった非常に地震活動が活発な場所で、今回もまたマグニチュード7を超えるような地震が起きてしまったということになるかと思います。（徳増 ないる キャスター）昨夜は鳥海さんは東京にいらっしゃいましたが、揺れは感じましたか？（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）そうですね、自宅の都内の自宅マンションにおりましたけど、もうこの時間寝ていたのですが、地震で目が覚めて、すぐにテレビをつけたという…そういった状況になってますけれど。今回、マグニチュード7.5というかなり大きな地震にもかかわらず、携帯電話が使えなかったっということがなかった。そして、停電が限られた場所、本当にごく少数だったという、（マグニチュード）7以上の地震にもかかわらず、生活インフラの影響が少なかったというのはどういう状況なんでしょうか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）携帯電話の基地局ですとか、あるいは電気に関わる送電設備、変電所といった施設が、今回の地震でどのくらい被害を受けたかで、停電するかどうかというのが大きく変わってくるんですね。今回の地震は確かにマグニチュードは7を超えていたのですけれども、施設がそんなに大きな被害を受けていなかった。そのために停電もそんなに起きていませんし、携帯電話も普通に使えたのではないか…そういうふうに考えています。（徳増 ないる キャスター）夜の地震ですからそこは大きかったですよね。そして、今回、気象庁は初めて「後発地震注意情報」を発表しました。今後も大きな地震に警戒が必要だということなんですが、この地震のメカニズムを…改めて阿部さんお願いします。（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）こちらに千島海溝から日本海溝っていうものがございまして、こっちの方から太平洋プレートというのは、この日本列島が乗っているプレートの下に潜り込もうとしています。そうすると、東日本大震災を起こした地震の震源域は、この部分になりますけどれも、同じような形でプレートがはね上がって巨大な地震を起こす可能性があると。東日本大震災の前は、その地震が起きる2日前にですね、やはりマグニチュード7を超えるような地震が起きて、それが東日本大震災を引き起こしたということも考えられています。同じようなことが世界中を見るとやはり時々発生していますので…このエリアで。マグニチュード7を超えるような巨大な地震が起きた時に、その後にもう少し規模の大きな地震が引き続いて起こるかもしれないといことから、今回、後発地震の注意情報が発表された…ということになるかと思います。（徳増 ないる キャスター）静岡県内への影響というと今回の地震に関してはいかがでしょうか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）地震の起きた場所が非常に遠いので、揺れそのものの被害は多分そんなに大きくないんですが、そうすると、やはり東日本大震災と同じような津波というものに対する備えが必要なのかなと思っています。ひょっとすると、この後もう少し規模の大きな地震になると、静岡県にも津波注意報などが出る可能性がありますが、この図は、3メートルを超える津波が何分ぐらいで到達するか…という図になりますけれども、本当に震源域の近くでは、10分から20分ぐらいというふうに、すぐ津波が来てしまう恐れがありますが、こちらの方はオレンジ色になっていますので、1時間以上、津波が来るのに時間がかかります。静岡は、さらにもっと遠くになりますから、それよりももっと時間がありますので、慌てずに津波の情報に対して備えていただければと。（徳増 ないる キャスター）津川さんから気になる質問はありますか。（津川 祥吾 アンカー）1点確認なのですけどれも。プレート境界型の地震ということですが、今回の地震が南海トラフの地震に影響していくということはないということでしょうか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）今回のプレートの方はこちらでございますし、南海トラフはプレートが違いますので、今回の地震がそれよりさらに大きなこの領域で地震を引き起こすということは、非常に考えにくいかなと思います。（津川 祥吾 アンカー）あと、きのうの夜の地震について、私、けさ盛岡の人に聞いてみましたら、いわゆる｢3.11｣の東日本大震災の時と同じような…それを思い出すような非常に大きな揺れが非常に長く続いて怖かったと言っていたのですね。それだけ大きな揺れだったのに、意外だったのが、津波がそれほど高くなかったということなんですが。揺れと津波の大きさというのは、直接は比例しない…そうですか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）今回の地震震源が非常に深かったので、そんなに津波は大きくならなかったんですが、震源域は、ちょうどこの辺りかと思いますので、陸に非常に近いところで地震が起きたものですから、揺れは非常に大きく感じるようなことになったのかと思います。（津川 祥吾 アンカー）逆に言うと、揺れはそれほど大きくなくても津波が大きくなるということも心配しなきゃいけないということですか？（阿部 郁男 常葉大学副学長･津波工学が専門）はい、そういったことも、実際、東北の方でも起きていますので、昔ですね、そういったことにも警戒が必要かと思います。