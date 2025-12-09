この季節は「乾燥」することでおきる「静電気」が悪さを働きます。

【写真を見る】冬に注意 “静電気”が原因でガソリン給油中に火災も… ｢静電気除去シート｣は一度タッチしたらOKではない！ スマホ操作や窓の開放も注意を

冬のガソリンの給油中、静電気が引火して炎が…

名古屋市消防局が行った実験では、びんの中にガソリンを入れ、そこに意図的に静電気を発生させると、あっという間に引火しました。



静電気の危険…くれぐれも気に留めていただきたいのです。

乾燥する冬場、給油する際に注意することは？

いまやセルフで給油する人も多いガソリンスタンド。手軽に少しでも安くというのがメリットですが、スタッフの方に伺いました。





一度触ったから大丈夫！ではない

（セリエ五反田SS 近藤翔太副店長）Q.冬の給油で気を付けることは？「静電気が怖いので…静電気除去シートを必ず給油前に触ってもらうのが一番大事」Q.タイミングは？「（タッチパネルで）操作後、給油口を開ける前に一度（除去シートに）触る」Q.理由は？「キャップを開けた時にプシューと音が鳴るが、ガソリンが気化したものが放出されている音で、それに静電気が反応してしまうので」Q.静電気なぜ危険？「ガソリンは揮発性が高く、気化したものの引火点はｰ40℃。非常に引火しやすいものなので、ちょっとした静電気でも引火する恐れがあり危険」

静電気除去シートを触ることで、帯電した電気は給油機を介して地面へ放電される仕組みです。ただ、除去シートに触れるタイミングは給油前だけでなく、適宜触れる必要もあるといいます。



（近藤副店長）

「衣服がこすれて静電気を帯びてしまうので、たとえ給油前に除去シートを触っても、一回車内に戻ったりするだけでも、また静電気を帯びてしまうので。そういう時はまた除去シートを触ってから給油する」

給油中の“スマホ操作”や“窓の開放”は厳禁

そのほかにも、「給油中にスマートフォンなどの電子機器を触らない」「車内の静電気が伝ってこないよう給油中は窓を閉めておく」ことも大事です。



（60代男性）

Q.給油する時に注意していることは？

「静電気ですかね」

Q.除去シートを触る？

「当然（除去シート）触りますね」

Q.給油口を開ける前に触らないといけないのは知っていた？

「そうなんですか？知らなかった」



冬場の静電気、十分お気を付けください。