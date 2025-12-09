世界平和統一家庭連合＝旧統一教会をめぐり、さきほど田中富広会長が会見で辞任すると発表しました。そして、はじめて「謝罪」しました。

旧統一教会日本法人 田中富広 会長

「本日をもちまして家庭連合の会長職を辞すること、役員会の承諾の上、ご報告を申し上げます」

「高額献金」など様々な問題に「旧統一教会の顔」として長年対応してきた田中富広会長。午後4時から会見を開き、会長を辞任したことを明らかにしました。

教団をめぐっては今月、総裁・韓鶴子被告の裁判が韓国で始まり、解散命令請求については今年度中にも東京高裁の判断が出されるという中での辞任でした。

辞任の理由については…

旧統一教会日本法人 田中富広 会長

「私達の活動が一部の方々に深いご心痛を与えたことは、決して軽視できません。真摯に受け止め、社会からの信頼回復に向けた一歩を踏み出すため、辞任を決意いたしました」

田中会長は会見中、何度も「次世代のため」と繰り返しました。また、注目されたのが元信者などに対する謝罪です。

これまで、田中会長は…

旧統一教会日本法人 田中富広 会長（2023年）

「皆様方に改めて心からお詫びいたします」

頭を下げたことについて、あくまで「お詫び」だとし、これまで「謝罪」という言葉を頑なに使ってきませんでした。しかし、きょう…

旧統一教会日本法人 田中富広 会長

「改めてお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした」

初めて、「謝罪」しました。

旧統一教会日本法人 田中富広 会長

「今までの法的な責任の枠組みにおける被害者という言い方よりも、その一歩超えた立場に対しても、いま私達は方針を転換して、向き合う方向で進め始めたので、その領域におけるお詫び、そして謝罪の意を込めたお詫びをさせていただいた」

謝罪は「私個人を超えて教団の認識」としましたが、元信者や2世信者など誰に対しての謝罪なのかは明言を避けました。

元妻による多額の献金で、長男が自殺に追い込まれたと訴えている橋田達夫さん（67）は。

橋田達夫さん

「これは彼は逃げるだけ。もう自分が逃げて、また後釜を連れてきてこれも逃げるだけ。これを信じること自体間違っていると僕は思っています」

次の会長には、堀正一・元副会長が就任するとしています。