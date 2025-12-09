NMB48龍本弥生＆三鴨くるみ、グラビア映えするフレッシュボディ披露 『BOMB』裏表紙に登場【独占カットあり】
アイドルグループ・NMB48の龍本弥生＆三鴨くるみが、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』1月号（ワン・パブリッシング）の限定版裏表紙に登場している。
【写真】グラビア映えするフレッシュボディを披露した龍本弥生＆三鴨くるみ
32ndシングル「青春のデッドライン」を発売したNMB48から、今作が初選抜の龍本と、今回のグラビアが初水着披露となる三鴨がペア水着グラビアで登場。フレッシュでグラビア映えするボディを惜しげもなく披露している。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も公開している。
また、NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人を独占撮り下ろし。1期生から続く恒例となった大阪城前での全員集合撮影も行った。
なお、通常版表紙＆＆付録ピンナップには乃木坂46矢田萌華、通常版裏表紙には乃木坂46小川彩、限定版表紙＆付録ピンナップには20周年を迎えたAKB48が登場する。
