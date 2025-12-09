代々木上原「きんはる」の大根の竜田揚げが家で味わえる！元dancyu編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



植野さんが紹介するのは「大根の竜田揚げ」。東京・代々木上原にある「きんはる」を訪れ、出汁の旨みが染みた大根に、もっちりとした衣の食感で箸も酒も止まらない一品を紹介。



下町出身の店主が独自の感性でつくる料理と、親しみやすい店づくりにも迫る。

超激戦区・代々木上原の創作和食

渋谷区・代々木上原駅周辺は、東京でも特にフレンチやイタリアンが多いエリアで知られ、新旧がしのぎを削る超激戦区の一方で、昔から変わらない風景も。

小田急線代々木上原駅から徒歩2分の場所に、2011年開店の「きんはる」がある。

開放感のある店内はカウンターとテーブルで全24席、壁のイラストにもつい和んでしまう、手作り感のある暖かい雰囲気だ。

厨房に立つのは店主、田中健一さん。代々木上原という立地に合わせ、ヘルシーかつ上品な味を目指して料理を作っている。

ホール担当は共同経営者の植野風夏さん。名物「炙り揚げ塩鯖弁当」の調理から、有名百貨店での販売まで、元気いっぱいにこなしている。

昼はサラダバー夜はおでんと串揚げ

店は毎日昼と夜に営業している。ランチタイムには数種類の定食を用意しているが、それに加えて「サラダバー」も設置。ドレッシングやトッピングの種類も豊富で客に喜ばれている。

そして、夜にもなると酒好きが集まってくる居酒屋に。旬の魚や野菜を活かした料理が楽しめる。

中でも「おでん」は、「きんはる」の看板メニュー。ゆっくり味をしみこませたタネを注文ごとに温め提供。煮込みすぎて出汁の色が濃くなるのを防ぐために、このスタイルをとっている。

もう一つの看板メニューが串揚げ。ホタテの雲丹醤油がけやあんバターなど、「きんはる」ならではのラインナップ。仕入れ次第で毎日変わるお刺身など、酒のすすむメニューが目白押し。「きんはる」を愛する人たちが昼夜を問わず集まってくる店だ。

店の前の掃除をきっかけに…繁盛店へ

上野出身の店主・田中健一さんは、代々木上原とは特に縁のない青春時代を過ごした。

前職は「6、7年くらい着物をやっていた。せっかく日本に居るんだったら和の文化を学びたいということで…」と田中さん。

若者をターゲットに「洗える着物」や「トランプ柄の着物」などを企画し、これが大ヒット。その結果に満足した田中さんは「“居・食・住”をやりたいなと。やったことのない“食”を30歳になるまでにやりたいと思いまして、なぜか築地に飛び込んで行って…」と話す。

築地の青果部門で野菜の知識を深めたのち、飲食店で修業。そして2011年、31歳で「きんはる」を開店した。

代々木上原に決めたのは、たまたま空き物件があったから。「飲食って簡単にできると思っていました。ただあまり上手くできなくて…お客さんが1日に2〜3人とか、ゼロの日もあり、『これは危ないな』と思い、朝7時から翌朝4時まで1年間、3人で回していました」と苦労を振り返る。

無茶を承知で始めたものの、客足は伸びない。だが、料理やサービスとは関係のないところが評判になったという。

「お店がずっと電気が点いていたので、店の前の通りがきれいになったと。それから、近所の方がランチに来てくれて、どんどん伸びていきました」と、店の前の掃除を怠らなかったことがつながったと語る。間もなく15周年、「きんはる」は地元の人に愛される大切な一軒になった。

本日のお目当ては、「大根の竜田揚げ」。

一口食べた植野さんは「衣が少しもちっとしていて、さざ波のような美味しさの出汁なので、大根の味をしっかり味わえる、出汁の美味しさも出てくる。加減がすごくいい」と感動していた。

きんはる「大根の竜田揚げ」レシピを紹介する。

■材料（作りやすい分量）

大根…1/2本

かたくり粉…適量

サラダ油…適量

粉山椒…お好み

ぽん酢…お好み

からし…お好み

［おでんだし］

水…800ml

利尻昆布…1g

いわし節…20g

さば節…20g

顆粒だし…3g

きび糖…3g

岩塩…3g

塩こうじ…3g

しょう油…12g

付け合わせ…大葉

■作り方

（1）大根は葉を落とし、約2cm 幅に切り、皮を厚めにむく。

（2）半分に切り、水を張った鍋に入れ、強火で竹串がスッと入るまでゆでる。

（3）［おでんだしを作る］いわし節・さば節・をボウルで混ぜ合わせる。

（4）鍋に水・利尻昆布を入れ、強火にかける。

（5）沸騰したら火を止めて削り節を入れ、余熱で約10分間だしをとる。

（6）削り節をこしてから、顆粒だし・きび糖・岩塩・塩こうじ・しょう油を入れ混ぜる。

（7）大根におでんだしを加え、15分間煮る。

（8）粗熱を取り、味を染み込ませる。

（9）大根は食べやすい大きさに切る。

（10）かたくり粉をまんべんなく薄めにつける。

（11）約170℃の油で約1分間揚げる。

（12）大根が浮いてきたら、取り出して油をきる。

（13）皿に盛りつけ、粉山椒をかけ、ぽん酢・和からしを添えて完成。

■ポイント・コツ

※味は入りやすいように大根の皮は厚めにむくこと。

※大根をめんつゆで煮ても OK。

※かたくり粉をつけたら、すぐ揚げること。