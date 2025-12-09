場違いな上に季節外れ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演2.5次元俳優の服装にツッコミを入れた。

【映像】マッチョな2.5次元俳優が番組そっちのけで筋トレ

当番組は文字通りカフェがコンセプトで、藤森はマスター役。この日は2.5次元俳優の桜庭大翔と大平峻也が店員役を務めた。その桜庭と大平は番組冒頭、カメラの前で腕立て伏せ。藤森が「おい、おい、おい！ここはカフェであってジムじゃないんだから！」とツッコミを入れるも、プロレスラーでもあるマッチョな桜庭は「もっといける！もっと筋肉の声を聞いて！」と苦しそうな大平を鼓舞した。

続けて、「今、声をかけないで。いいところなんで」と発言。「今、仕事中だから！カフェがオープンしたの！」と注意されても、「筋肉より大事なことってあるんですか！」と訴えた。これには定期的にジムに通う藤森も「たしかに。筋肉は待ってくれないからな」と同調。「ダメだよ。お店がオープンしてるんだから、筋トレはやめてよ…と言いながら、見て！」と水を向けると、「ずっと、腰を浮かしている」とひっそりと空気椅子をしていたことを明かし、「みんな、筋肉にクリスマスも正月もないから。1日だって休みはない！」と力説した。

一方で、桜庭が両腕の力こぶを見せながら自己紹介をした際には「すごい。もうあれだ、服は着なくなったんだね」とタンクトップ姿をひとイジリ。「着てますよ、一応。見えてます？」との返答には「カフェにふさわしい格好で着てよ」と指摘し、「僕の正装です。タンクトップに短パン。これが正装です」との説明には「いつでもジムに行ける格好で来てない？この後も行くんでしょ？どうせ」と大ウケした。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

