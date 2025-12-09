朝日奈央、結婚発表の能條愛未とのお祝い2SHOT公開「今でも仲良くてとっても大切な親友です」

12月9日、朝日奈央がinstagramを更新。11月10日に歌舞伎役者の中村橋之助との結婚を発表した能條愛未との写真を公開した。

【写真】15年来の親友・能條愛未との仲良し2SHOTなどを公開

朝日は、自身のInstagramアカウントにて、「愛未ーー！結婚おめでとう」と能條を祝福すると、「愛未と出会ってから15年」「初めて喋ったのが、高校一年生の時に愛未に消しゴムを借してもらった時 笑」と、能條との出会いを回顧した。

続けて、「お昼休みは一緒にお弁当を食べて、放課後には原宿行ったり、カラオケ行ったり、お泊まり会したり」「当時はお互いにアイドル活動をしていたのでお仕事の事もいっぱい話したし、沢山の青春を一緒に過ごしました！」「その頃から今でも仲良くてとっても大切な親友です」とコメント。

そして、「愛未の幸せそうな姿を見て私まで嬉しい気持ちだよ」「改めて、本当に本当におめでとう」とメッセージを送り、お祝いのプレートを持った能條との2ショットや、高校時代に撮影したと思われるプリクラの画像などを公開した。

かつてアイドリング!!!2期生の15号として活動した朝日は、現在バラエティを中心に活躍。2022年8月には、かねてより交際していた一般男性と結婚したことを報告していた。