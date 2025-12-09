クマの目撃が相次ぐ中、観光客に安心して山形を訪れてもらうため、観光地でできるクマ対策を学ぶ研修会が、きょうオンラインで開かれました。

【写真を見る】クマに「えさ場として認識させないこと」観光関係者がクマ対策を学ぶ研修会（山形）

県観光交流拡大課が開いたこの研修会には、県内の観光協会や宿泊施設など、あわせておよそ４０人が参加しました。

今年は、これまでにないペースでクマが人里に出没しているほか、寒い時期になっても目撃が相次いでいることから、観光情報センターには旅行を検討する人からクマに関する問い合わせが多く寄せられているということです。

こうした状況を受けて今回初めて開かれた研修会は観光客を受け入れる人たちがクマに関する正しい知識を身につけ、適切な対応を学ぶことが目的です。

■ポイントは

参加者たちは専門家からクマの生態や被害を出さないための対策について説明を受けました。

合同会社東北野生動物保護管理センター 五十嵐さやか 技術員「ここが一番大事になります。『えさ場として認識をさせないこと』。ごみを食べるようになったクマは人を襲うようになる場合もある。人身事故を起こす可能性が高くなる。ごみを取れないようなゴミ箱を設置する」

クマの被害を出さないためには、柿や栗の木がある場所や痕跡が確認された場所など出没の恐れがある地点をわかりやすく示すことや、クマが身を隠しやすい草丈が６０センチ以上のやぶは刈り払いを行うことなどが大切だということです。

県は、研修で学んだことを踏まえ、観光の現場でクマ対策を進めるよう呼びかけています。