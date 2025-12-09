１２月に入ってもクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】中学校のグラウンドなど町を転々とし..飯豊町でクマの目撃相次ぐ 鶴岡市では緊急銃猟により駆除（山形）

飯豊町では中学校のグラウンドなどで目撃されたほか、鶴岡市では緊急銃猟でクマ１頭が駆除されました。

町や警察によりますと、きょう午前９時半すぎ、飯豊町椿の飯豊中学校のグラウンドにクマがいるのを学校関係者が目撃しました。

その１時間後には、町民野球場の方角へクマが走っていくのが目撃されています。

その後、午後３時頃には飯豊町椿のドラッグストアの近くでクマの目撃情報が相次ぎました。

■鶴岡市では緊急銃猟により駆除

また、きょう午前７時ごろ鶴岡市友江町にクマ１頭がいると複数の通報がありました。現場は大山（おおやま）コミュニティセンターからおよそ１００メートルの住宅密集地です。

クマは体長およそ１．５メートルでその後の行方はわかっていません。

鶴岡市ではきょう午前１１時ごろ、五十川の物置小屋で体長７０センチのクマが発見され、その後緊急銃猟で駆除されました。

冬眠の時期になってもクマの出没が後をたたないことから県は先月までとしていた「クマ出没警報」を今月末まで延長しています。