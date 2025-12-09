【現役ドラフト】12球団の移籍選手が判明、阪神ロマン砲・井上広大がロッテへ「初ホームランを打った時のあの声援は今でも忘れられません」

右の大砲候補として期待された井上はロッテへの移籍が決まった（C）産経新聞社

第4回現役ドラフトが12月9日に非公開で開催され、移籍選手がNPBから発表となった。

阪神のロマン砲・井上広大はロッテに移籍となった。履正社で夏の甲子園を制し、2020年ドラフト2位入団。右の大砲候補として本格覚醒が期待されながら、プロ6年間で3本塁打と苦しい時間が続いた。

球団を通じて、以下のコメントを残した。

「阪神に入団し6年、球団関係者の方々には感謝しかありません。阪神の選手として思うように結果は残せませんでしたが、沢山のファンの方からの温かいご声援、そして初ホームランを打った時のあの声援は今でも忘れられません。来シーズンからは千葉ロッテマリーンズの選手としてプレーすることになります。心機一転、ラストチャンスだと思って、結果にこだわって頑張ります。阪神に入団して出会った関係者の皆様そして阪神ファンの皆様、本当にありがとうございました。また交流戦でお会いできること楽しみにしています」とファンに感謝の気持ちを伝えた。