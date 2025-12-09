Àµ·î¤ÎÌß¤Å¤¯¤êºÇÀ¹´ü ¤â¤ÁÊÆ¹âÆ¤ÇÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¶ì½Â¤ÎÃÍ¾å¤²
ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤Ë¸þ¤±ÈËË»´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¶âÂô»Ô¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ÁÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¡¢Ìß¡£ÁÏ¶È66Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¶âÂô»Ô¾¾Â¼¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡¦¤Ä¤Ð²°¤Ç¤Ï¶ÀÌß¤äÊ¿¤¿¤¤¤Î¤·Ìß¤Ê¤É¡¢Ç¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ3000¸Ä¤Û¤É¤ÎÌßºî¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Öº£Á´¹ñÅª¤ËÌß¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤â¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÀµ·îÍÑ¤ÎÌß¤Î°Ù¤Ë1¥È¥ó¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Ð²°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµìÄ»±ÛÂ¼¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·ÂçÀµ¤â¤ÁÊÆ¡×¡£
¤¤áºÙ¤«¤¯¤Æ¥³¥·¤¬¤¢¤ê¡¢»¨¼Ñ¤Ë¤·¤Æ¤â»õ±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¸¸¤Î¤â¤ÁÊÆ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬¡Ä¡£
¤Ä¤Ð²°¡¦ÃæÅÄ·ÉÍ´ÂåÉ½¡Ö¡ÊQ²Á³Ê¤Ï¡©¡Ë²Á³Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5ÇÜ¤«¤é2ÇÜ¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£¤â¤ÁÊÆ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÇòÊÆ¡¢¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤ÎÊý¤¬¤Þ¤ºÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉ¬Á³Åª¤Ë¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤ÁÊÆ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2024Ç¯¤Ï30¥¥í1Ëü5000±ß¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï2Ëü4500±ß¤È¡¢1.6ÇÜ¤Û¤É¤ËÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÍÑÊÆ¤ËÀ¸»ºÅ¾´¹¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤â¤ÁÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤Ï¸º¾¯
ÇÀ²È¤¬²Á³Ê¤¬¹â¤¤¿©ÍÑÊÆ¤ËÀ¸»ºÅ¾´¹¤·¤¿¤¿¤á¤â¤ÁÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤¬¸º¤êÃÍÃÊ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Àµ·î¤ËÌß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤áË¬¤ì¤¿µÒ¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¡Ö1Æü¡Ê¸µÆü¡Ë¤ÏÉ¬¤º¤ª»¨¼Ñ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´ÝÌß¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÇã¤¦¡£¹â¤¤¤È¤«°Â¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¡¹¹â¤¯¤Æ¤â¡×¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤è¤ê¡Ö¤ªÌß¤Ï¹â¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡×¤ÈÊ¸²½¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬ÉÝ¤¤¡×
¤Ä¤Ð²°¤Ç¤ÏÂçÊ¡¤ä¤ª¤Ï¤®¡¢ÀÚ¤êÌß¤Ê¤É¡¢¤â¤ÁÊÆ¤ò»È¤¦¾¦ÉÊ¤ò20¼ïÎàÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ÁÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±2025Ç¯10·î¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ð²°¡¦ÃæÅÄ·ÉÍ´ÂåÉ½¡Ö¤ªÊÆ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÌß¹â¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡Ù¤ÈÊ¸²½¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1³äÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤ªÌß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¿·Ç¯¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÌß¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×
