「若返ってません！！？」山田涼介、美し過ぎるジャケットビジュアルを公開！ 「人類の奇跡か」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月8日、自身のInstagramを更新。1stCDシングル『Blue Noise』のジャケットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「予約したよ！」「カッコよすぎる！」「若返ってません！！？」「青も似合うんかい!!」「透き通りすぎて向こう側が見えます」「人類の奇跡か」などの声が寄せられました。
「透き通りすぎて向こう側が見えます」山田さんは、5枚の画像を投稿。Ryosuke Yamada名義では初となるCDシングル『Blue Noise』のジャケットを複数公開しています。タイトルに合わせて青を基調としていたり、オープニング曲に決定したアニメ『青のミブロ』（日本テレビ系）に寄せて刀を持っていたりと、魅力的な要素が満載です。
マルチに活動する山田さんRyosuke Yamadaとしてソロ活動をスタートさせた山田さんですが、8月にはプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」に「LEO」名義で加入。Hey! Say! JUMPや俳優以外の活動も精力的に行っています。今後の動向にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)