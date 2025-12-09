グラビアオーディション「ミスＦＬＡＳＨ２０２６」グランプリが９日に発表され、グラビアアイドルの美波那緒（２５）、グラビア初挑戦の佐々木明音（２４）とともに選ばれたモデル出身で大阪府在住の板野優花（３２）が喜びを語った。

板野は５〜７日に行われた「Ｊａｐａｎ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｓｈｏｗ ２０２５／第１３回大阪モーターショー」でトヨタモビリティパーツブースで初めてコンパニオンを経験したばかり。ボートレース尼崎のＹｏｕｔｕｂｅユニット「あまがーるず」では４号艇を担当。もちろんグラビアアイドルとしても活動しており、撮影会などにも多数出演している。

お披露目を終えて板野は「歴代最年長に並んでの受賞となりましたが、ミスヤングチャンピオンに続き２冠を取らせていただき、年齢にとらわれず挑戦を続けてきて本当に良かったと誇りに思います。今後もミスＦＬＡＳＨとしてグラビアだけでなく、演技やＭＣなどもどんどん挑戦し、表現の幅を広げていきたいです。『ＦＬＡＳＨ』という言葉のように自分自身も、そして誰かの人生も輝かせていける存在でありたいと思います」とコメントした。