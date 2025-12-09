“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり「娘には決して勧めたいとは思っていない」理由語る
元カリスマキャバ嬢でモデル・実業家の愛沢えみり（37）が9日、都内で行われたキャバ嬢オーディションYouTube番組『LAST CALL』制作発表会に登場。現在は母親となった“伝説のキャバ嬢”は「娘にキャバ嬢は決して勧めたいとは思っていない」と語り、その理由も説明した。
【動画】溝口勇児氏、「BreakingDown」「REAL VALUE」に続く新番組を発表！ローランド、愛沢えみりら豪華キャバ嬢とスターを発掘
美しいデコルテと美脚を見せる衣装で登壇した愛沢。キャバ嬢として「努力する大切さ、努力を続けることで結果につながることを学んだ」という。一方で「危険なこと、想像を絶することもあった」と話した。
「水商売は必要な人がしたらいいと思っている。娘にも決して勧めたいとは思っていない」と語った。それでも、キャバ嬢を育成するスクールも開き、後進の育成にも力を入れている。「キャバ嬢を経てチャンスを得た人はたくさんいる。キャバクラを辞めた後でも、より良い人生を送れるような自分の考え方を伝えたい」と話した。
『LAST CALL』は、業界初のキャバ嬢オーディション番組。「女性が胸を張って働ける環境をつくりたい」「夜職のイメージをアップデートしたい」との思いから生まれ、“キャバ嬢のスター誕生”を掲げている。
BACKSTAGEが制作主体となり、『学校へ行こう！』などの人気番組を手掛けたテレビプロデューサー・おちまさと氏も同社COOとして初めて手掛ける共同プロジェクトとなっている。2026年1月4日午後9時から、毎週日曜に配信する。
