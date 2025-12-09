¡È¿·»þÂå¤Î¥Ó¥¥Ë½÷²¦¡ÉAKB48ÀµÃò¿¿Í¥¡ØBOMB¡Ù¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡¡¾®·ªÍ°Ê¤é5¿Í¤ÎSPºÂÃÌ²ñ¤â¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤¬¡¢9ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡ØBOMB¡Ù1·î¹æ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¡õÉÕÏ¿¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Ê°áÁõ¤ÇÈþBODY¤òÈäÏª¤·¤¿ÀµÃò¿¿Í¥
¡¡20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤«¤é¡¢¡È¿·»þÂå¤Î¥Ó¥¥Ë½÷²¦¡É¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤17´üÀ¸¤ÎÀµÃò¿¿Í¥¤¬¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£²«¿§¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÀÄ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤â¡£È±¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¥·¥å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AKB48¤Î20¼þÇ¯¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKB48¡Ástudio recordings ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÁAKB48 18th Stage ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¾®·ªÍ°Ê¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦°ËÆ£É´²Ö¤Î5¿Í¤¬¹ë²ÚÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥¿Ë¹¤òÈï¤Ã¤¿5¿Í¤¬¡¢20¼þÇ¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊºÂÃÌ²ñ¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¡õ¡õÉÕÏ¿¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46ÌðÅÄË¨²Ú¡¢ÄÌ¾ïÈÇÎ¢É½»æ¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¾®ÀîºÌ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏNMB48¤ÎÎ¶ËÜÌïÀ¸¡õ»°³û¤¯¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
