Netflix映画「10DANCE」

2025年秋クールの連ドラの中でも群を抜いた支持を集め、12月9日(火)に最終回を迎える「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。悪気なく毒を吐くモラハラ気質な男からの成長ぶりが「ハマり役！」と評判になったのが竹内涼真だ。

イメージを裏切る役どころで鮮烈なインパクトを残した竹内。そんな彼の最新作として期待を集めているのが、12月18日(木)から配信開始されるNetflix映画「10DANCE」だ。

竹内涼真と町田啓太が惹かれ合う男たちを体現するNetflix映画「10DANCE」

町田啓太と共にW主演を務め、予告での色っぽい絡みでも世をざわつかせている本作は、社交ダンスを題材とした井上佐藤による人気漫画「10DANCE」を、「るろうに剣心」シリーズなどのヒットメーカー・大友啓史監督が映画化。熱い支持を誇る原作だけに製作発表タイミングから注目度も高く、端正なビジュアルと恵まれた体躯を誇る竹内と町田のカップリングには、早くから期待の声が寄せられていた。

Netflix映画「10DANCE」

タイトルの「10DANCE」とは、ラテン5種とスタンダード5種の全10種目を1日で踊り切ることから、「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる社交ダンスの競技の一つ。

ラテン部門・日本王者の鈴木信也(竹内)とスタンダード(ボールルーム)部門・日本王者にして世界2位の杉木信也(町田)。部門が異なるため、本来交わることのない2人だが、名前が似ていることもあり互いに強く意識し合っていた。

Netflix映画「10DANCE」

そんなある日、鈴木の前に杉木が現れ、10ダンスへの参加を持ちかけたことから得意分野を教え合うことに。鈴木のパートナー・アキ(土居志央梨)、杉木のパートナー房子(石井杏奈)と共にレッスンの日々が始まり、ぶつかり合いながらも互いのダンスへの理解を深め、心の距離も近づいていく。

得意なダンスも性格も正反対な主人公たちの情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛といった感情渦巻く複雑な関係性が描かれる。

Netflix映画「10DANCE」

奔放な性格の鈴木を演じる竹内はウェービーな金髪を振り乱しながら踊ったり、鍛え上げられた上半身を露にしながら酒を煽ったりとワイルドな男に変身。ビジュアル面に加え、強引な一面を表現したぶっきらぼうな喋り方や、拒んでいた杉木のリードに心が揺れ、徐々に惹かれていく様子など、感情豊かなキャラクターを作り上げている。

Netflix映画「10DANCE」

一方、町田が演じる杉木は高い技術を持っているものの、世界王者になるために必要な"愛"が足りないと言われるキャラクター。正確無比かつ優雅に踊る上品な雰囲気を醸し出しているが、実はパートナーをコントロールする冷徹な人格も持ち合わせており、そんなストイックかつ狂気的な一面が徐々に顔を出していく変化など、町田は竹内とは対照的に抑制の効いた演技で人物像を積み上げていく。

作品に欠かせないダンスの部分でも関係性やキャラクター像を表現。互いに社交ダンス未経験からの挑戦となったが、原作漫画のダンス監修者である下田藍をはじめとするプロの指導のもと、約半年〜1年間にわたり練習に励み見事なムーブを披露している。

Netflix映画「10DANCE」

Netflix映画「10DANCE」

ダンス経験すらなかった竹内はサッカーで培った体幹や長い手足を活かし、ダイナミックなポーズなどセクシーで自由なラテンのエッセンスを表現。他のダンスの経験がある町田は、ステップや立ち振る舞いから堂々たる帝王感や神経質なキャラクター像を作り上げた。

「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繫がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である『官能』を主軸として進めていただきたい、というお話をしました」。

原作者のこの言葉にもあるように、何よりも目を惹かれるのが、次第に愛情が芽生え、求め合っていく2人の関係性だ。

Netflix映画「10DANCE」

はじめはひりついていたものの、同じ志を持つ者としての共鳴し、その先にある愛を感じる...。2人の間には常にエロティックな雰囲気が漂っており、手を肌に這わせながらのレッスンをはじめ至近距離で見つめ合いながらの会話など、両者から溢れ出る色気にはドキッとさせられる。

Netflix映画「10DANCE」

原作のツボを押さえたカップリングや2人の演技力、社交ダンスの聖地であるイギリス・ブラックプールロケによる説得力のあるダンスシーンなど、漫画の世界観を見事に描き上げている「10DANCE」。中でも竹内と町田が作り上げる魅惑の関係には思わず見惚れてしまうことだろう。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

Netflix映画「10DANCE」

2025年12月18日(木)よりNetflixにて世界独占配信

出演：竹内涼真、町田啓太／土居志央梨、石井杏奈 ほか

