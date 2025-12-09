原菜乃華“今年一番驚いたこと”は？ 「大人になったなと思いました」
女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。“今年一番驚いたこと”を語った。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
イベントではCMの内容にちなみ、「今年一番“a！”と驚いたことは？」との質問が出され、原は「気付いたらコーヒーを躊躇なく飲めるようになってました」と回答。
これまでは「飲めなかったというわけじゃないんですけど、どちらかというと甘いほうが好きで。苦いのがあんまり得意じゃなかったんですけど、結構『飲みたいな』と思う瞬間が増えて。大人になったなと思いました」「（ミルクもなく）ストレートで。ちょっとカッコいいなと我ながら思いました」と語った。
