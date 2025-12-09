原菜乃華、「うまいね！」と褒められる“特技”明かす
女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。「うまいね！」と褒められるという、自身の“特技”について語った。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
イベントではCMの内容にちなみ、「原さんの“a！”と驚く特技は？」との質問が出され、「私はそうですね、目薬を目に一発できれいに入れられます」と回答。
MCが「気になるのはどの距離からいけるのかなって」とたずねると、原は「わりと近くからなんですけど（笑）」と笑う。ただ、「各お芝居の現場で、毎回メイクさんに『うまいね！』って褒めていただけるので、地味に特技です」と語る。
目薬を差すのが上手になった理由は「目渇きやすいので、だから小さい頃からやってるので慣れてるのかもしれないですね」とのこと。そして「（一滴で）99％です。的中率。ムダにしません。まったく」とドヤ顔を決めた。
