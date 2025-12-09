原菜乃華「私、フリック入力ができません」“携帯を使いこなせる世代”なのに…
女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。“携帯を使いこなせる世代”なのに「私、フリック入力ができません」と告白した。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
イベントではCMの内容にちなみ、「周囲から“a！”と驚かれる意外な一面は？」との質問が出され、「なんだろう、う〜ん…」と少し考えたあと、「私、フリック入力ができません。できなくて…珍しいんですよ。わりと携帯を使いこなせる世代のはずなんですけど、まったくできなくて。だから文字を打つのがとてつもなく遅いです」と回答。
MCから「例えば“お”とか打つときは、“あ”“い”“う”“え”“お”？」と聞かれると、原は「連打です」と話し、「練習すればできるようになるらしいので…来年はがんばって練習してみようかなと思ってます」と語った。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
MCから「例えば“お”とか打つときは、“あ”“い”“う”“え”“お”？」と聞かれると、原は「連打です」と話し、「練習すればできるようになるらしいので…来年はがんばって練習してみようかなと思ってます」と語った。