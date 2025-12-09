「名言グランプリ２０２５」１位は黒柳徹子 ３位イチロー氏 ５位に「あんぱん」竹野内豊の名ゼリフ
講演や広告制作などを行う株式会社ウゴカスが運営する「伝え方研究所」は９日、“今年一番感動した名言”を選出する第９回「名言グランプリ２０２５」を発表した。
テレビ、ＳＮＳ、雑誌などから年間３００以上の名言を集める「伝え方研究所」選出の作品から、実業家・堀江貴文氏、ジャーナリスト・田原総一朗氏、信州大特任教授・山口真由氏ら著名人による審査を経て、グランプリを決定した。ベスト１０は以下の通り。
▼１０位 「甲子園で優勝できるまで育ててくれて、ありがとうございました」
夏の甲子園で優勝した沖縄尚学・真喜志拓斗主将。優勝インタビューで母に向けて
▼９位 「きこえても、きこえなくても、人生は人生」
デフリンピック東京大会に出場した陸上男子短距離走の佐々木琢磨選手
▼８位 「弱さを認めることこそが、強さへの出発点」
映画「鬼滅の刃」を鑑賞したフリーの森遥香アナウンサー
▼７位 「ギブしたことはすぐに忘れて、ギブされたことは忘れない」
医師の中島侑子氏
▼６位 「『自分にもできるかも』と思える勘違い力が、信念や志につながる」
株式会社グッドライフ代表取締役の小泉翔建氏
▼５位 「絶望の隣は、希望や」
ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」柳井寛（竹野内豊）
▼４位 「誰でもできる仕事こそ、誰がやったかで一番差が出るもの」
長瀬産業株式会社代表取締役社長・上島宏之氏
▼３位 「生きていく上で、不完全だから進もうと思う」
元プロ野球選手・イチロー氏。米国野球殿堂入り選出後の会見で
▼２位 「誰かを許すのは、その人のためじゃない 許せない相手に、自分の人生を支配させないためだ」
旅人ＫＡＤ（かど）氏。旅先で出会ったドイツ人にもらった言葉
▼グランプリ 「好奇心の扉だけは、常に開けておいた方がいい」
タレント・黒柳徹子。４０〜５０代へのアドバイスを問われて