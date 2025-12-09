ËÌÅÍ¾½¡¢ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤Î¡È´é¡ÉÁè¤¤¤Î¶¯ÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¼ÂÌ¾·ãÇò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤Î¤è¡¢£±¿Í¡ª¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ËÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¼«Âð¤Î¤¢¤ëºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô½Ð¿È¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÎÏÃÂê¤«¤éµÈÀî»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¤òÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶¦±é¤Îºî²È¡¦´ä²¼¾°»Ë¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Í¡£¤¢¤¿¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡Á¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤Î¤è¡¢£±¿Í¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃæß·¡×¤ÈµÈÀî»Ô½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÃæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤À¤±¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢Ì¾ÍÀ»ÔÌ±¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«É½¾´¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£Ì¾ÍÀ»ÔÌ±¡©¡¡¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤é¤¦¤±¤É¤µ¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£