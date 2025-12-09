プロバスケットボール・Bリーグは、ミッドウィークの10日に、B1の13試合、B2の7試合が行われます。B2西地区で首位を走る神戸ストークスは、同3位の鹿児島レブナイズと、ホームのジーライオンアリーナ神戸で対戦します。試合開始予定は午後7時5分です。

神戸ストークスの木村圭吾選手（写真提供：神戸ストークス）

ここまで21試合を終えて、19勝2敗と快進撃を見せる、ストークス。ただし、その2敗のうち、1つの黒星は鹿児島に喫したもの。10月15日の第3節、ミッドウィークのゲームでは、拮抗した戦いのなか第2クォーターからリードを許すと、第3クォーターに突き放され、81-89とアウェイで苦杯をなめました。ストークスとしては、そのときのリベンジを果たしたいところです。

11月末の横浜エクセレンス戦で黒星を喫し、いったん連勝は13で途切れたものの、前節、ライジングゼファー福岡とのアウェイ2連戦では相手を圧倒するなど、勢いを取り戻しつつある、ストークス。11月16日以来、3週間半ぶりのホーム・ジーライオンアリーナ神戸でのゲームで、神戸のブースターの前で、その本領を発揮したいものです。

神戸ストークスのアイザック・バッツ選手（写真提供：神戸ストークス）

なお、今回のホームゲームは神戸市民応援デーとして、神戸市に在住・在勤・在学の人を対象にチケットの優待割引販売が行われています。詳細は、ストークスの公式サイトに掲載されています。