常葉大橘高女子サッカー部からＷＥリーグ・ＡＣ長野パルセイロ・レディースに加入するＦＷ松浦芽育子（３年）が９日、同校で入団会見を行った。松浦は「何不自由なくサポートしてくれた家族、友人、先輩後輩に恵まれ、サッカーを続けることができました。ここからが新たなスタートになりますが、成長し続けていきたいと思います」と決意を述べた。

焼津市出身で、常葉大橘中から同校へ進学。入学当初からエースストライカーとして活躍し、２年時にはＵ―１７アジアカップの日本代表に選出された。３年では全国県総体の決勝で、強豪・藤枝順心を２―２からのＰＫ戦の末に破り、チームを１４年ぶりの優勝に導いた。続く東海大会では３連勝し、自力では初となる高校総体（８月）出場を決めた。同大会では左足甲を痛めてフル出場はできなかったが、準優勝に貢献した。青木寿人強化部長は「攻撃的ディフェンス、視野の広さ」が持ち味だと評価する。

１２月末に開幕する全日本高校女子選手権（兵庫）が高校生活最後の舞台となる。目標は悲願の全国初優勝。クラブ内定者として他校から厳しいマークを受ける立場だが、松浦は「その中でも活躍できる選手が、これからも残れる選手だと思うので、結果を残していきたい」と意気込む。「１試合１点以上がマストです」。高校生活の有終の美を飾る覚悟だ。

◆松浦 芽育子（まつうら・めいこ）２００７年６月２３日、焼津市生まれ。１８歳。競技は港小１年から。ラガッツァ焼津―常葉大橘中。１６４センチ、５５キロ。血液型Ａ。家族は両親と兄。