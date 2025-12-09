◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場、芝２０００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走（１４日、シャティン競馬場）に出走するロマンチックウォリアー（香港カップ）が９日、現地で追い切りを行った。現地で取材するフリーライターの土屋真光氏がリポートした。

まだ夜も明けきらないシャティンの芝コースで、ロマンチックウォリアー（セン７歳、Cシャム厩舎、父アクラメイション）が躍動した。僚馬ロマンチックトールを前に置いて最終コーナーを回ると、ゴールではその外側を持ったままで１馬身先着した。

「とても自信満々な走りでした。本当に走ることが好きな馬なんですよね。直線に入ってしっかり体を使って、よく伸びてくれました。いい形でレースを迎えられます」。手綱を執ったＪ・マクドナルドも、手応えたっぷりに振り返った。

前走のジョッキークラブＣは、７か月半ぶりのレースだった。５月に左前の球節に軽度の骨折が判明。すぐに手術を行って、８月には調教を再開したが、中東での激闘、そして７歳後半という年齢。全盛期ほどではという不安もあったが、終わってみればスローペースの４番手から、後半３Ｆ３２秒７８という究極の上がり勝負を、ノーステッキで制した。

勝てば前人未到の香港Ｃ４連覇。「前走は手術の影響も、衰えも全く感じませんでした。２着のヴォイッジバブルもコンビを組んでいたので、決して弱くないのを知っているからこそ、走りに満足しています。特段、何かが良くなったとかはないですが、相変わらず高い水準を維持しています」と鞍上。年明けに中東で、フォーエバーヤングへのリベンジを期す上でも、落とせない一戦だ。