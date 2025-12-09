65km/hまでは意欲的 高速道路は不得意

手早く開発されたフィアット500 ハイブリッドだが、仕上りは褒められる。1.2L 3気筒のファイアフライ・ユニットは、2000rpmから充分なトルクを生み出す。アクセルペダルを踏み込んでも、ノイズが大きくなる反面、パワーがみなぎることはないが。

【画像】想像以上に面白い フィアット500 ハイブリッド 先代とEV版 サイズの近いモデルは？ 全129枚

6速MTはギア比がクロスし、65km/h程度までは意欲的に速度が高まる。だが、それ以上では勢いが鈍り、高速道路は得意とはいえないだろう。0-100km/h加速には16.2秒掛かるという。カブリオレは重く、17.3秒を要する。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

ハイブリッドは、電圧12Vのスターター・ジェネレーター（ISG）による「マイルド」なシステム。低回転域を除いて電動アシストのパワー感はなく、回生ブレーキの実感も薄い。少なくとも、アイドリングストップ機能は素早く反応してくれる。

音響的な魅力は今ひとつ。回転数を引っ張っても、機械的な響きが増すだけで、耳障りに思えてくる。振動も小さくない。

先代より快適 想像以上に運転が面白い

6速MTは、シフトレバーのストロークが長め。丸いノブは握りやすいが、スパスパとギアを変えられるわけではない。

ステアリングは、フィードバックが少ないものの、指先で軽く回せ反応は正確。滑らかにライン取りしやすく、シャシーやパワートレインの能力を引き出しやすい。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

乗り心地は、イタリア・トリノの石畳でも悪くない。大きな衝撃でも、しっかり角が丸められ、先代より遥かに快適といっていい。そのかわり、カーブではボディロールが大きめ。ワインディングを飛ばすと、接地感が乏しく思える。

都心部をキビキビ走り回るような乗り方なら、バランスは良好。流れの速い幹線道路にも、問題なく対応できる。そもそも、500とはそんなハッチバックだった。実際は、想像以上に運転が面白い。

市街地では余り伸びない燃費

燃費は、カタログ値で19.2km/Lがうたわれる。トリノの市街地や高速道路などを複合的に走らせた今回は、平均で16.9km/Lという結果を得られた。ハイブリッドの効果が低く、市街地では余り伸びないようだ。

ちなみに、同じエンジンを積む、先代のハイブリッドより燃費は若干良くない。車重が86kg増えたことが主な原因だろう。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

肝心のお値段だが、英国では、約1万9000ポンド（約388万円）からになる見込み。恐らく、グレートブリテン島では最も安価な量産車の1台になるはず。

多くの人の心を掴める小さなフィアット

フィアットの救世主となるべく、急遽生み出された500 ハイブリッド。新世代を欲しつつも、500eの航続距離へ納得していなかった層へ、確実に響くに違いない。ただし、トヨタ・アイゴXの方が、合理的な選択肢といえることは事実ではある。

この成功は、業績回復にも極めて重要となる。年間10万台の生産を計画しており、8割が輸出されるという。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

運転体験には、熟成された印象がある。象徴的なスタイリングは、まだまだ色褪せない。低く設定されるであろう価格も、確かな強みになる。多くの人の心を掴める、小さなフィアットといえる。高速道路を頻繁に走らなければ。

◯：ハイブリッドへの大改造は概ね成功 市街地では充分な動力性能 先代から向上した製造品質

△：高速道路では若干非力 燃費は先代より少し落ちる 右ハンドルのパッケージングがまだ不明

フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）のスペック

英国価格：約1万9000ポンド（約388万円／予想）

全長：3632mm

全幅：1683mm

全高：1527mm

最高速度：154km/h

0-100km/h加速：16.2秒

燃費：19.2km/L

CO2排出量：119g/km

車両重量：1066kg

パワートレイン：直列3気筒999cc 自然吸気＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：65ps/3200rpm

最大トルク：9.3kg-m/3200rpm

ギアボックス：6速マニュアル／前輪駆動