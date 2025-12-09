1.0L 3気筒エンジンとガソリンタンクに交換

イタリアの巨人、フィアットといえども、バッテリーEVの不振には耐えられなかったらしい。2024年8月に、従来のエンジン版500は生産が終了。新しい500eへ順次乗り換えてもらえると期待されたものの、思惑通りにはならなかった。

500eには在庫が生まれ、トリノのミラフィオーリ工場は操業を停止。従業員は一時解雇に迫られた。フィアット・ヨーロッパを率いるガエターノ・トレル氏は、EVのみへのシフトを自殺行為だと認めている。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

果たしてフィアットは、500eへ大改良を加え、スターター・ジェネレーター（ISG）付きのエンジンで走る、500 ハイブリッドを生み出した。開発は2年で終えられ、前後にサブフレームを追加しつつ、同じトリノの工場で生産が可能だという。

パワートレインは、65psの1.0L 3気筒エンジンと6速MT。駆動用バッテリーは、ガソリンタンクに交換されている。フィアット・グランデ・パンダに載る1.2Lユニットは、小さなボンネット下には収まらなかったらしい。なお、ATは選べない。

ヌォーヴァ500へ通じる雰囲気はそのまま

スタイリングは、500eとほぼ同じ。先代の500と似ているものの、並べると遥かにモダンなことがわかる。エンジンを冷却するため、フロントノーズのロゴ下へ、エアインテークが追加された程度。テールパイプは目立たない。

3ドアボディの全長は3632mmしかなく、狭い駐車場でも駐車は簡単。1957年発売のアイコン、ヌォーヴァ500へ通じる雰囲気は、しっかり受け継がれている。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

エントリーグレードでも、16インチのアルミホイールにLEDヘッドライト、バックセンサーなど装備は充実。シートはクロス張りになる。トップグレードでは、17インチホイールに合成皮革張りのヒーター内蔵シート、バックカメラなどを得る。

ソリッド感が増したインテリア

インテリアは幾何学的なデザインで、先代よりソリッド感が増した印象。ダッシュボード中央には10.25インチのタッチモニターが載り、アップル・カープレイとアンドロイド・オートに標準で対応する。画面はレイアウトが込み入っているものの、反応は良い。

メーター用モニターには、タコメーターが大きく描かれ、その中央へスピードの数字。ステアリングホイールの角度によっては、部分的に隠れてしまう。試乗車は、座面の高さを変えることができなかった。しっくり来る運転姿勢を、探せない人はいるだろう。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

試乗した左ハンドルの場合は問題ないものの、右ハンドルの場合、クラッチペダルの位置が窮屈かもしれない。500eの足元を思い出す限り。

運転席からの前方視界は良好ながら、リアピラーが太く、斜め後方は死角が小さくない。大きなサイドミラーが役に立つ。ドアハンドルは、慣れるまで使いにくく感じた。

広くはない後席と荷室 右ハンに3＋1はなし

後席側の空間は、ご想像の通り広くはない。横方向には余裕があるものの、身長の高い人が前に座ると、前後方向が窮屈なことは否めない。

3ドアだから、後席への乗降性も今ひとつ。実は左ハンドル仕様には、助手席側に小さなリアヒンジのドアを追加した、3＋1ボディが提供されている。しかし、台数が限られる右ハンドル車には、開発コストを理由に設定がない。



フィアット500 ハイブリッド・トリノ（欧州仕様）

荷室も正直狭め。それでも、機内持ち込みが可能なカバンなら、3個は積めるだろう。後席の背もたれを倒せば、長い荷物も載せられる。

気になる走りの印象とスペックは、フィアット500 ハイブリッド（2）にて。