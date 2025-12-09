■全国の10日（水）の天気

朝にかけて、北日本を上空の寒気が通過しそうです。北日本の日本海側は、朝にかけて雪が降り、雷を伴って降り方の強まる所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。北陸は、昼過ぎにかけて、雨や雷雨の所があるでしょう。

九州から関東は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意下さい。

地震のあった青森県では、津軽・下北で明け方まで雪が降るでしょう。三八上北も、午前中はにわか雪があり、雷を伴う所がありますが、夕方からは晴れる見込みです。

気温は全国的にほぼ平年並みで、師走らしい寒さが続くでしょう。朝は北日本で0℃以下の所が多く、北海道では-5℃前後まで下がりそうです。日中も、北海道では0℃に届かない所があるでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-4℃（-2 12月中旬）

青森-1℃（-1 12月中旬）

仙台2℃（-2 平年並み）

新潟4℃（-3 平年並み）

東京都心4℃（-4 12月中旬）

名古屋4℃（-1 12月中旬）

大阪5℃（-2 12月中旬）

広島4℃（±0 12月中旬）

高知4℃（-1 12月中旬）

福岡5℃（-1 12月下旬）

鹿児島6℃（-1 12月下旬）

那覇19℃（-1 11月下旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌1℃（＋1 12月下旬）

青森3℃（-2 12月下旬）

仙台9℃（±0 平年並み）

新潟8℃（-2 12月下旬）

東京都心14℃（±0 平年並み）

名古屋14℃（±0 平年並み）

大阪14℃（±0 平年並み）

広島14℃（±0 平年並み）

高知16℃（±0 平年並み）

福岡15℃（±0 平年並み）

鹿児島18℃（＋1 11月下旬）

那覇25℃（＋2 11月中旬）

■全国の週間予報

11日は、北日本付近と本州の南をそれぞれ低気圧や前線が通過するでしょう。北日本の日本海側は雪の所が多く、北陸や西日本では雨の所が多くなりそうです。

12日は冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪が降って、猛ふぶきとなるおそれがあります。交通に影響が出るおそれがあり、今後の情報に注意が必要です。

13日も、北日本の日本海側は雪が降るでしょう。一方、西からは新たに低気圧が近づき、西日本はしだいに雨が降り出しそうです。

14日は、九州から東北南部で雨、東北北部や北海道では雪の所が多く、全国的に風が強まり、荒れた天気になるでしょう。

気温は12日以降、平年を下回る所が多く、13日は、東日本や北日本を中心に、真冬並みの寒さとなる所もありそうです。