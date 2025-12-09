プロ野球12球団のスターが大阪集結 選手会の大瀬良理事長がメッセージ 新年に『超プロ野球ULTRA』放送決定【全出演者一覧】
プロ野球12球団のスター選手が一堂に会する、恒例イベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が8日、大阪城ホールで開催された。
【写真】『超プロ野球ULTRA』5年連続MCの爆笑問題＆鷲見玲奈
今年で41回目を迎え、「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアル。「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“三冠”を達成したパ・リーグが強さを見せたのか。セ・リーグが雪辱を果たしたのか。
放送は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで来年1月11日午後2時〜3時55分に決定。
また、全出演者が明らかになり、「パネリスト」で陣内智則・村重杏奈、「パ・リーグ監督」で河合郁人＆やす子、「セ・リーグ監督」でバッテリィズ（エース、寺家）、「スペシャルゲスト」でCANDY TUNE、「競技解説」で赤星憲広の登場が発表された。
■日本プロ野球選手会・大瀬良大地理事長のメッセージ
『超プロ野球ULTRA』は、シーズンを通じて頑張った選手が出られる番組。過去に私も出演しましたが、声をかけていただけることが嬉しかったり、他球団の選手とコミュニケーションをとれることが楽しかったり…また、ファンの皆様に感謝を伝えられる貴重な機会でもありました。ぜひ、応援しているチーム以外の選手にも注目してもらえるとありがたいです。これからも我々が全力でプレーをして、その結果に喜んでもらえる、時には悔しがってもらえる、魅力の詰まったプロ野球にしていきたいと思います。来シーズンも応援よろしくお願いいたします。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：202６年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】爆笑問題（太田光、田中裕二） 鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則 村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人 やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール・高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）※高＝はしごだか VTR出演
【パ・リーグ出場選手】
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗
北海道日本ハムファイターズ： 達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰、丸佳浩（※トーク部分のみ）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
