「第３６回日本モーターボート選手会会長賞」（１０日開幕、多摩川）

佐藤謙史朗（３６）＝福岡・１１１期・Ｂ１＝が手応えをつかんだ。今節は勝率上位機は出ておらず、低調機シリーズの模様。そんな中、手にした１１号機は前節に羽野直也（福岡）が準Ｖ。３節前は中岡正彦（香川）が優勝と近況の動きがいいエンジンだ。「Ｓ特訓で中山（雄太）さんがめちゃ伸びてましたけど、自分のも悪くない。足は全体的にいいと思う。前節の福岡ではワースト機だったので、音から違いますね」と納得の表情を浮かべた。

今シリーズも前検おなじみのＹｏｕＴｕｂｅライブで「サトケンのお散歩チューブ」（ボートレーサーサトケンｃｈ）を府中駅から歩いて、配信してきた。「配信でファンの方から『江戸川ばっかで、多摩川は１勝しかしてない』と言われて来ました。今回は自分が盛り上げていけるように頑張ります。でもエンジンがいいからこそ、Ｓは気をつけます」と意気込んだ。

ファンの多い佐藤にとって、ファンの咤（しった）激励はやる気の源になっている。エンジンはいい部類なだけに、期待に応えるシリーズにしたい。