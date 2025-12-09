今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、ソフトバンクはロッテの中村稔弥投手（29）を獲得した。19年のドラフト1位で入団した佐藤直樹外野手（27）は楽天に移籍した。

中村稔は長崎・清峰から亜大を経て18年のドラフト5位でロッテに入団した左腕。プロ7年で99試合に登板し、7勝9敗4ホールドで通算防御率4・03をマークしている。ロッテ球団を通じ「ホークスは私にとっては地元九州のチームとなりますので、新たな気持ちで一から頑張りたいと思います」とコメントした。

生まれ育ったのは長崎県佐世保市。「球界の釣り師」としても名高いソフトバンク・城島健司CBO（49）と同窓となる相浦小へ通い、小学3年で野球を始めた。先輩と同様に野球と同じくらい好きなのが釣りだ。暇があれば漁師になった同級生の船に乗り、沖へ出る。体幹の強さは玄界灘が育ててくれた。

長崎・清峰では3年夏の長崎大会2回戦（対島原工）で海星・酒井圭一（元ヤクルト）の大会記録18奪三振に肩を並べたが、3回戦止まりだった。才能を開花させたのは亜大3年で出合った一冊の本、「なぜ、感謝するとうまくいくのか」（五日市剛著）。亜大・生田勉監督から薦められた本の「ありがとう 感謝します」の一節が心に響いた。蛍光マーカーで線を引き、登板前に必ず読んだ。

精神面で大きな成長を遂げ、3年秋は東都リーグで防御率1位（1・22）に輝き、4年春には自己最多の5勝。直球は140キロ台中盤だが、それをカバーするために大学時代はリリースポイントが見えづらい投球フォーム、伝統のツーシーム「亜細亜ボール」も習得し、飛躍を遂げた。新天地でもさらなる活躍が期待される。

楽天に移籍する佐藤直はJR西日本から19年ドラフト1位でソフトバンクに入団。6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率・239、5本塁打、18打点、10盗塁をマークした。