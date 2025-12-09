９日に行われたプロ野球１２球団の「現役ドラフト」で、ソフトバンクの佐藤直樹外野手（２７）は楽天へ移籍することが決まった。

また、オリックスの茶野篤政外野手は西武へ、楽天の辰見鴻之介内野手は広島へ移籍することになった。

ソフトバンク・佐藤直「（移籍は）あるかもな、と思っていた。新天地でまた気持ちを入れ替えて、一から頑張りたい。レギュラーを取って優勝できるように貢献する」

オリックス・茶野「自分の持っているものを全てかけて勝負したい。（西武は）同じリーグだが、まずは自分が試合に出るところから始めないといけない」

楽天・辰見「あるかなと思っていたので、驚きはありませんでした。３年間、たくさん応援していただいた東北のファンの皆さんには感謝しかありません。一軍で活躍する姿をお見せできなかったのが本当に悔しいです。次の場所で活躍することが皆さんへの恩返しになると思うので、広島に行っても応援してください」

ロッテ・サブロー監督「（井上広大に関して）パンチ力のある選手。長打はうちには足りない部分でもあるので、大いに期待をしています」

ロッテを退団する中村稔弥「色々な人と出会い、支えられて、ファンの方の熱い応援に後押しいただき、投げることができた日々は私にとってかけがえのない財産です。ホークスは私にとっては地元九州のチームとなりますので、新たな気持ちで一から頑張りたいと思います」