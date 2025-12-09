13年ぶり復活のステップワゴン！

ホンダのタイ法人であるホンダオートモービル・タイランドは2025年11月11日（現地時間）、日本から正規輸入する「ステップワゴン e：HEV」の予約受付を開始すると発表しました。

現地では13年ぶりの復活となるステップワゴンですが、タイのユーザーだけでなく、日本国内のユーザーにも広く伝わり、多くの反響を呼んでいます。

【画像】超カッコいい！ ホンダ新型「ステップワゴン」を画像で見る（55枚）

1996年に初代が誕生して以来、ステップワゴンは家族の自由な時間を支える存在として人気を集めてきました。

2022年に登場した現行6代目は「#素敵な暮らし」をテーマに掲げ、ホンダの国内ラインアップで最大級の室内空間を実現。

水平基調のデザインによる開放的な視界や車酔いを軽減する工夫、2列目のロングスライド機構や3列目の床下収納「マジックシート」など、多彩なシートアレンジが家族の快適な移動を支えています。

これまでステップワゴンは香港やマカオへ正規輸出され、東南アジアでは並行輸入車として流通してきましたが、今回のタイ市場投入は13年ぶりの正規導入となり、現地では大きな注目を集めています。

導入されるモデルは「ステップワゴン e：HEV スパーダ」で、2リッターエンジンと2モーターを組み合わせたハイブリッドシステムにより、力強さと低燃費を両立。

インテリアには合成皮革「プライムスムース」と撥水・撥油機能を備えた「ファブテック」を採用し、2列目にはオットマン付きキャプテンシートを標準装備するなど、日本仕様と同様に上質な快適性を提供します。

さらに両側パワースライドドアやパワーテールゲート、トリプルゾーンオートエアコン（プラズマクラスター付き）、エレクトリックギアセレクターなど、上級グレード相当の快適装備を備え、運転席には10.2インチのTFTデジタルメーターを搭載。

安全面では「ホンダセンシング」やアクティブコーナリングライトも採用されています。

※ ※ ※

このニュースに対して日本国内のユーザーからも声が寄せられています。

「やっぱり家族向けには最適な一台」「海外でもステップワゴンが評価されているのは誇らしい」「広い室内やシートアレンジは家族旅行に欠かせない」「環境性能が海外でも認められるのは嬉しい」といった反応が多く、ファミリー層やホンダファンの期待が高まっていることがうかがえます。

発売日や価格は後日発表予定ですが、タイ市場におけるステップワゴンの復活は、家族層やホンダファンの要望に応えるものとなりそうです。