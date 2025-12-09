【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】嫁たちの本音「私たちもイヤでした…！」＜第20話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第20話 本当は私たちも……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
自分を慕ってくれている……と思っていたナツミさんとリサさんも、本当は傷ついていたのです。お嫁さんたちに対して、昔からの親しい仲間のように気を遣わず、軽口をたたいてきたお義母さん。ですがやはり「義母と嫁」という立場である以上、最低限の配慮は必要でしたね。今までの蓄積もあるので、ナツミさんとリサさんはおそらくそう簡単にお義母さんを許せないでしょう。こうしてお義母さんは、3人のお嫁さん全員からそっぽを向かれてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
