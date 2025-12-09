『ポケモン』×「ユーハイム」のバレンタインコレクションがかわいすぎる！ 全11種類のポケモンたちが登場へ
老舗洋菓子ブランド「ユーハイム」は、1月上旬より、テレビアニメ『ポケットモンスター』から着想したバレンタインコレクションを、全国の店舗で発売。これに先駆け、12月22日（月）からオンラインショップにて先行予約を実施する。
【写真】再現度高い！ モンスターボールに見立てたモンスターボールバウム」
■シリーズ最新作のポケモンも登場！
今回登場するのは、以前のアイテムにも登場したピカチュウやイーブイに加え、シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z‐A』よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなど、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージで届けるお菓子全9アイテムがそろうコレクション。
今年は、クリームをサンドしたサクサクのパイをチョコレートでコーティングした「ミルフィーユ」が新登場。缶に入った9個入と箱に入った5個入で提供され、いずれも中にはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコがあしらわれた個包装が入っている。
また、素材の風味を活かしたビスケットをピカチュウのデザイン缶に入れた「ビスケットアソート」や、バウムクーヘンをモンスターボールに見立てた「モンスターボールバウム」も用意。
そのほか、「ミニチョコバウム（ミルク）」や「バウムシュピッツ」、「スティックバウム」などポケモンたちとおやつの時間を楽しめるかわいすぎるラインナップがそろう。
