¶å½£¥ê¡¼¥°Á´¾¡¤ÎÊ¡²¬Âç¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëJ2Ä»À´ÆâÄê¤Î¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ò´ð½à¤ËÎý½¬¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¡¡13Æü¤«¤éÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬13Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¹õºêÇÅËáÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¶å½£¤«¤é¤Ï¶å½£Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤·¤¿Ê¡²¬Âç¤È2°Ì¤Î¶å»ºÂç¤¬Î×¤à¡£Ê¡²¬Âç¤Ï2027Ç¯¤ÎJ2Ä»À´Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFW¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ê3Ç¯¡¦Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¡Ë¤¬¤±¤ó°ú¡£¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤«¡×¤È½àÍ¥¾¡¤·¤¿12Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢13Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¹ç¸Í¤Ï11·î1Æü¤Î¼¯²°ÂÎÂçÀï¤Ç³«»ÏÁá¡¹¤Ë¶¯Îõ¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢CK¤«¤é2ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¸Ä¿Í2´§¤âÃ£À®¤·¡¢4Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£¡Ö¡Ê¥¨¥ê¥¢¡ËÃæ±û¤Çµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Î¾Â¤È¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ý¤ÁÌ£¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¤ËÆþ¤ê¡¢·ÏÎó¤ÎÊ¡²¬Âç¤ÈÄê´üÅª¤Ë¹çÆ±Îý½¬¤¹¤ë¡Ö¹âÂçÏ¢·È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç³Ø´ð½à¤Î·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ®¤á¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏJ1Ê¡²¬¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Å¸«ËïÅÍ¤ä¶¶ËÜÍª¤é¤È¥×¥ì¡¼¡£¡Ö2¿Í¤È¤â»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹ºÝ¤â¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âÂçÏ¢·È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥íÆâÄê1¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢´üÂÔ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¹ç¸Í¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ò´ð½à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï16¥Á¡¼¥à¤¬³ÆÁÈ4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£13Æü¤Î½éÀï¤ÏÊ¡²¬Âç¤¬¹ñ»Î´ÜÂç¡¢¶å»ºÂç¤ÏÌÀÂç¤ÈÀï¤¦¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë