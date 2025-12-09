¡Ö¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤³°Ìî¤«¤é¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤òÀâÌÀ¡¡º£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤¬³ÚÅ·¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¡×
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£Ä¾¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£25Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬9ÎÒ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÈà¤âÈó¾ï¤ËÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Çº£Ç¯¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤â»²²Ã¤·¤ÆÃ¯¤«¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤³°Ìî¼ê¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï22Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Çºå¿À¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ï°ÜÀÒ¸å3Ç¯´Ö¤Ç·×32¾¡¡£º£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤ÎàÂçÂæáÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·à¸½¥É¥é¥É¥ê¡¼¥àá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÂè2²ó¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿åÃ«½Ö¤Ï24Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£25Ç¯¤â12ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÂè3²ó¤Ç¤ÏµÈÅÄ¸¸ã¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à4ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Î°ÜÀÒÁÈ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£