北海道警察は2025年12月9日、小樽市の本多雛子容疑者（23）と、札幌市西区の中村虎清容疑者（26）、桜井玲音容疑者（23）が恐喝の疑いで11月に逮捕されていたことを発表しました。



3人は共謀のうえ8月23日、札幌市白石区のラブホテルで、後志管内に住む30代男性に対し、本多容疑者をスマートフォンで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取った疑いが持たれています。





警察によりますと、被害にあった男性は、出会い系サイトを通じて知り合った本多容疑者から「男2人女1人でラブホテルに行こう」という趣旨の誘いを受け、本多容疑者・中村容疑者の2人とホテルを訪れたということです。3人がホテルに着くと、中村容疑者は、男性に対し本多容疑者の盗撮を持ちかけ、男性のスマートフォンを預かって脱衣所に隠し置きました。本多容疑者は男性のスマートフォンを持ってホテルを立ち去った後、中村容疑者を通じて男性に連絡を取り「盗撮行為を警察に言う」などと脅しました。男性はホテルの駐車場で、共に脅されている被害者のふりをした中村容疑者に現金100万円を渡しました。逮捕された3人のうち桜井容疑者はこの現場にいませんでしたが、犯行を主導したとみられています。本多容疑者と中村容疑者は2025年9月9日、札幌市手稲区の40代男性から同様の手口で現金約32万円を脅し取った疑いでも逮捕されています。警察は3人の認否を明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ（通称トクリュウ）の犯行とみて、余罪や共犯者の有無を捜査しています。