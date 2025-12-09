TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

9日午後6時9分ごろ、北海道、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、青森南部町、それに階上町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□北海道
函館市

□青森県
平内町　八戸市　野辺地町
七戸町　東北町　青森南部町
階上町

■震度2
□北海道
千歳市　厚真町　むかわ町
新冠町　新ひだか町　浦河町
様似町　えりも町　浦幌町

□青森県
青森市　外ヶ浜町　十和田市
三沢市　六戸町　横浜町
六ヶ所村　おいらせ町　三戸町
五戸町　むつ市　東通村

□岩手県
野田村　盛岡市　二戸市
八幡平市　滝沢市　岩手町
矢巾町　軽米町

■震度1
□北海道
七飯町　鹿部町　渡島森町
恵庭市　北広島市　苫小牧市
登別市　白老町　安平町
帯広市　十勝清水町　幕別町
十勝池田町　本別町　札幌東区
札幌清田区　江別市　福島町
木古内町　胆振伊達市　壮瞥町
日高地方日高町　平取町　十勝大樹町
広尾町　標茶町　標津町
別海町

□青森県
五所川原市　つがる市　今別町
蓬田村　板柳町　鶴田町
中泊町　田子町　新郷村
大間町　風間浦村　佐井村
弘前市　黒石市　鰺ヶ沢町
西目屋村　藤崎町　田舎館村

□岩手県
宮古市　久慈市　普代村
岩手洋野町　葛巻町　紫波町
九戸村　一戸町　釜石市
住田町　花巻市　北上市
遠野市　奥州市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
宮城美里町　丸森町　石巻市
松島町

□秋田県
井川町　由利本荘市　鹿角市
大仙市

□山形県
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。