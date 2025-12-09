北海道、青森県で最大震度3の地震 北海道・函館市、青森県・平内町、八戸市、野辺地町、七戸町、東北町
9日午後6時9分ごろ、北海道、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、青森南部町、それに階上町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□北海道
函館市
□青森県
平内町 八戸市 野辺地町
七戸町 東北町 青森南部町
階上町
■震度2
□北海道
千歳市 厚真町 むかわ町
新冠町 新ひだか町 浦河町
様似町 えりも町 浦幌町
□青森県
青森市 外ヶ浜町 十和田市
三沢市 六戸町 横浜町
六ヶ所村 おいらせ町 三戸町
五戸町 むつ市 東通村
□岩手県
野田村 盛岡市 二戸市
八幡平市 滝沢市 岩手町
矢巾町 軽米町
■震度1
□北海道
七飯町 鹿部町 渡島森町
恵庭市 北広島市 苫小牧市
登別市 白老町 安平町
帯広市 十勝清水町 幕別町
十勝池田町 本別町 札幌東区
札幌清田区 江別市 福島町
木古内町 胆振伊達市 壮瞥町
日高地方日高町 平取町 十勝大樹町
広尾町 標茶町 標津町
別海町
□青森県
五所川原市 つがる市 今別町
蓬田村 板柳町 鶴田町
中泊町 田子町 新郷村
大間町 風間浦村 佐井村
弘前市 黒石市 鰺ヶ沢町
西目屋村 藤崎町 田舎館村
□岩手県
宮古市 久慈市 普代村
岩手洋野町 葛巻町 紫波町
九戸村 一戸町 釜石市
住田町 花巻市 北上市
遠野市 奥州市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
宮城美里町 丸森町 石巻市
松島町
□秋田県
井川町 由利本荘市 鹿角市
大仙市
□山形県
中山町
