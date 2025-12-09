ローラ、高級スポーツカーを運転 “長野まで4時間”のドライブ動画に反響「カッコよ」「美しい〜高級車がよくお似合いです」
モデルのローラ（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。英国の高級スポーツカー『アストンマーティン』を運転する様子をとらえたドライブ動画を披露し、「カッコよ」「運転するお姿貴重です」「美しい〜高級車がよくお似合いです♪」などと反響を呼んでいる。
【動画】「カッコよ」「お似合いです」高級車・アストンマーティンを運転するローラ ※7枚目
ローラは、先月30日の投稿で「月に1週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして4時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」と、レンタルした車で長野までドライブを楽しんだことを紹介していた。
この日はその続きとなる投稿で、山々を望む長野の大自然と『アストンマーティン』とのコントラストが印象的に写し出された2ショットや、自ら車を運転する様子、そば屋に立ち寄った様子などを写真と動画で披露した。
なお、投稿では「Make a boundary to protect myself」とコメントし、ライフスタイルを通して自身の生き方や大切にしていることなどを発信しており、「自分らしさを守る境界線。とても良い言葉だと思います」「バリアは重要」とファンの共感を集めている。
