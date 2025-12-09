Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡WÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤¬10Æü³«Ëë
¡¡¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Î³«ËëÀï¡Ê12Æü·è¾¡¡ËÍ½Áª¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç9Æü¡¢ÆüËÜÀª¤¬Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢ÃË»Ò¤ÇËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿·¤·¤¤¡Ëµ»¤Î½Ð¤·¤É¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤±¤¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸²ñ¾ì¤ÇÁ°½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¹¥È¯¿Ê¤Ë¤â2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥«·î¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÀï¤¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤âÎäÀÅ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÙÁ³¤È¸ì¤Ã¤¿¡£