有名筋肉系ユーチューバーぷろたんが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。減量のビフォーアフター写真を公開した。

「マンジャロやり過ぎて10歳は老けた」とつづり、減量前後の写真を公開。減量後の写真は頬がこけていた。マンジャロとは強力な体重減少効果も持つ、2型糖尿病治療薬として認知されている。ハッシュタグで「#痩せすぎるとアウステラロピテクスみたいになる #六本木のキャバ嬢こういうの多い #前は可愛かったのに痩せて猿になるやつ」と続けた。

このポストが200万回以上も表示されると「万が一伸びたら面倒だから。減量ジョークね」と補足。

続けて別の投稿で「お医者様達がハイエナってきたので、、、シンプルに毎日1時間の有酸素2時間の筋トレ 身体に綺麗な食べ物入れ続けただです」と明かした。「慣れたらこっちのもんで生きる喜びしれるので辛い時もあるけど最高も実感するよ！ ノーペインノーゲイン」とつづった上で「減量ジョークごめんなさい」と謝罪した。

このポストに対し「やっぱ有酸素運動は必要なんだね〜それにしても凄いわ」「また嘘か」「また、デカくなってる！」などと書き込まれていた。

ぷろたんは筋肉系ユーチューバーとして知られ、「ぷろたん日記」は登録者数212万人を誇る。