¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×»¿Æ±Å±²ó¤òµñÈÝ¡Ö»ä¤â°Õ¸«¤ò¸À¤¦¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÇ¯Êð¾å¸Â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÀèÆü¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤Ø»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â³§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Î°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡½¡½»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡½¡½»ä¤Ë¤ÏÅêÉ¼¸¢¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂè»°¼Ô¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌîµå³¦¤Ï¸½ºß¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÇ¯ÊðÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©Æ³Æþ¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Áª¼ê²ñÂ¦¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤êÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£°£²£¶Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤Ï¡¢Ã±¤ËÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤È¡Ö¤·¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤¬Êª»ö¤òÆ°¤«¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ïº£¤ÎÌîµå¤Î¾õ¶·¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³§¡¢»ä¤¬Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤Î·ò¹¯¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¡Ä»ä¤ÏÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¡£