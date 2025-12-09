中日は９日に行われた第４回現役ドラフトでＤｅＮＡから知野直人内野手（２６）を獲得したと発表した。中日からは浜将乃介外野手（２５）がＤｅＮＡへ移籍する。

知野は２０１９年にドラフト６位で新潟アルビレックスＢＣからＤｅＮＡ入り。今季は８試合に出場し打率１割７分６厘、１本塁打、２打点の成績だった。

浜は２３年にドラフト５位で独立リーグ・福井ネクサスエレファンツから中日入り。今季、５月１８日の巨人戦（東京ドーム）で一軍デビューを飾ったが５試合の出場で４打数１安打１打点だった。

中日の朝田憲祐球団本部長は「浜将乃介選手は、走攻守三拍子そろった若手の成長株で、とりわけ強肩がセールスポイントです。新天地はライバル球団にはなりますが、さらなる飛躍を期待しています。知野直人選手は、パンチ力のある内野のユーティリティープレーヤーとして、高く評価しています。ドラゴンズの勝利のために、ともに戦ってほしいと期待しています」とコメント。

また浜は「３年間大変お世話になりました。中日ドラゴンズファンのみなさま、球団、スタッフのみなさま、そして名古屋のみなさま、本当にありがとうございました。横浜ＤｅＮＡベイスターズへ行くことは、自分にとって大きなチャンスだと思い、新天地でもがんばります。変わらずご声援をよろしくお願いします」と球団を通じて惜別のメッセージを送った。